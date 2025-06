Leite destaca concessão do bloco 2 e investimentos em logística na estratégia para desenvolvimento do norte gaúcho

Durante participação no Fórum de Competitividade, realizado na manhã desta quinta-feira (26/6) em Passo Fundo, o governador Eduardo Leite destacou as ações do governo estadual para impulsionar o desenvolvimento econômico, logístico e de infraestrutura no norte do Rio Grande do Sul. Em sua fala, Leite reforçou que o Estado está mudando a realidade de investimentos com planejamento, reformas e parcerias. “Se pegar a fotografia, ainda tem muito a fazer. Mas, se olhar o filme, vai ver o quanto avançamos”, afirmou.

Leite ressaltou a importância da integração do norte gaúcho à Rota Bioceânica Sul (Rota 5), destacando o financiamento estadual de anteprojetos de três novas pontes internacionais – em Tiradentes do Sul, Itaqui e Porto Mauá – a serem entregues à União com apoio técnico da Caixa Econômica Federal. O contrato, com aporte de R$ 533 mil do Tesouro estadual, foi assinado no fim de abril.

Ao abordar a concessão do bloco 2 de rodovias, com edital previsto para julho, o governador defendeu a medida como uma resposta à limitação histórica de investimentos públicos. “O Estado sozinho não tem capacidade de fazer tudo. Só o trevo da Caravela e Santa Marta custa R$ 150 milhões – o que era, até pouco tempo, todo o orçamento anual do Daer. Com a concessão, teremos mais de R$ 5 bilhões em obras nos primeiros dez anos”, explicou. Ele ainda enfatizou que o novo modelo de pedágio free flow permitirá cobrança proporcional ao trecho percorrido.

O governador também mencionou que, somente em Passo Fundo, os investimentos em saúde somam R$ 47 milhões, sendo R$ 13 milhões no Hospital de Clínicas, onde mais tarde fará a inauguração dos novos espaços de diálise e da UTI pediátrica. Na educação, destacou a ampliação do Ensino Médio em Tempo Integral, que passará de 1% para 50% das escolas estaduais até 2026, e os programas de formação de engenheiros e professores em parceria com universidades gaúchas.

Leite destacou que, com a concessão do bloco 2, serão investidos mais de R$ 5 bilhões em obras nos primeiros dez anos -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Em painel que antecedeu à fala do governador, com participação do presidente da Cooperativa Tritícola Mista de Não-Me-Toque (Cotrijal), Nei Manica, e mediação da prefeita de Marau, Naura Bordignon, o vice-presidente do Transforma RS, Anderson Cardoso, destacou a liderança do governo Leite para retomar o desenvolvimento do RS. "Se podemos hoje estar aqui falando em competitividade, isso se deve à sua liderança, governador, nas medidas de retomada do equilíbrio fiscal do Estado. As maiores reformas de ajuste do Brasil foram feitas aqui no Rio Grande do Sul, no seu governo. É isso que nos permite hoje discutir ações estratégicas como a concessão do bloco 2", pontuou.

Manica também ressaltou a coragem do governador para encaminhar medidas necessárias de retorno econômico para o RS, especialmente na direção de qualificação dos modais rodoviário, com a concessão do bloco 2, e hidroviário. "Tem muita gente de plantão que não pensa no futuro do Rio Grande, que fica fazendo narrativa e pensando só no momento. Nosso vizinho Paraná tem 40% de rodovias concedidas para viabilizar duplicação, enquanto o RS tem 4%. E tem gente que levanta bandeira contra o bloco 2. Temos que enfrentar essa lei do atraso", afirmou.

Leite encerrou sua participação no evento com uma mensagem de confiança no futuro do Rio Grande do Sul, destacando a importância de manter a continuidade dos avanços.

“O que mais me preocupa são aqueles que fazem agora discursos de que nada presta, de que nada foi feito. Se não forem capazes de reconhecer a evolução dessa jornada, também não serão capazes de manter o que foi bem encaminhado e nem de corrigir o que precisa melhorar. Não podemos cair em delírios ou promessas vãs. Temos que manter o passo firme nas transformações que estão mudando a realidade do nosso Estado", destacou.

O Fórum de Competitividade é promovido pelo Transforma RS e pelo Centro de Liderança Pública (CLP), com apoio do Instituto Aliança Empresarial e do Comitê das Entidades Empresariais de Passo Fundo. O evento reuniu empresários, gestores públicos e lideranças regionais para debaterem caminhos de crescimento e de sustentabilidade para o norte gaúcho. A programação incluiu painéis temáticos sobre reconstrução, desenvolvimento social e logística, com a presença de dirigentes de entidades do setor produtivo. Também participaram o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, e os secretários estaduais da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, e de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.