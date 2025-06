Comissão aprova isenção de IPI a computadores comprados para pessoas com deficiência

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1188/25, do deputado José Airton Félix Cirilo (PT-CE), que concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de equipamentos de informática para pessoas com deficiência.

A proposta prevê que:

a isenção valerá apenas para equipamentos novos com valor de até R$ 15 mil;

itens opcionais que não integrem o equipamento original terão o IPI cobrado normalmente;

o equipamento não poderá ser transferido a terceiros que não atendam aos requisitos legais nos primeiros quatro anos após a compra – caso isso ocorra, o imposto deverá ser pago; e

a Receita Federal concederá a isenção após verificar se o comprador cumpre os critérios exigidos em lei.

O texto foi aprovado pela comissão após recomendação do relator, deputado Duarte Jr. (PSB-MA). Ele afirmou que “equipamentos como computadores, notebooks, tablets e seus periféricos são, muitas vezes, indispensáveis para a superação de barreiras impostas pela deficiência”.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.