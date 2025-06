Motta sobre IOF: Câmara precisa estar sintonizada com a população brasileira

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a Casa deve ter uma pauta produtiva, que dialogue com o Brasil e esteja sintonizada com a população. A afirmação foi feita em suas redes sociais, ao comentar a aprovação, pela Câmara e depois pelo Senado, do projeto que derrubou o aumento de IOF.

“Foi uma construção suprapartidária, com a maioria expressiva. A Câmara e o Senado derrubaram o decreto para evitar o aumento do Estado”, disse.

Motta também comentou a aprovação de outras propostas, como a MP 1291/25 , que concede recursos para financiar projetos de habitação.

“Aprovamos uma MP que trata do Fundo Social da Habitação para incentivar a habitação no país e permitir que se possa vender o excedente do petróleo, para ajudar o governo sem amentar imposto”, afirmou.

Também foram aprovadas outras duas proposições: a MP 1292/25 , que regula o empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada, e o PL 2692/25 , que garante a isenção de Imposto de Renda em 2025 para quem recebe até dois salários mínimos.