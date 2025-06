Assembleia de Deus de Tenente Portela celebra 82 anos de história e fé

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Tenente Portela está celebrando 82 anos de fundação, marcando mais de oito décadas de atuação religiosa e contribuição espiritual para a comunidade portelense. A comemoração oficial acontece no próximo domingo, dia 29 de junho, com programação especial organizada pela direção da igreja.

Sob a liderança do pastor presidente Anildo dos Santos Vorma, a Assembleia de Deus segue firme em seu propósito de evangelização e serviço à sociedade, reunindo centenas de fiéis ao longo dos anos. O culto de Ação de Graças, que marca a celebração, será realizado às 9h30min no templo central, localizado na Rua Irapuã, 299, no centro da cidade.

Após o culto, está previsto um almoço de confraternização, com bufê. A celebração reforça a importância histórica da igreja em Tenente Portela e homenageia os esforços de seus líderes e membros na propagação da fé cristã.