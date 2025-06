Voo Panamá-Florianópolis da Copa Airlines completa um ano com alta demanda e aumento das operações

Para marcar essa data, a Ponte Hercílio Luz recebeu uma iluminação cênica especial com as cores da companhia aérea –Foto: Leo Munhoz /SECOM

A rota entre Florianópolis e o Panamá, operada pela Copa Airlines, celebra seu primeiro ano de sucesso com um desempenho que reforça a estratégia de internacionalização do turismo catarinense. Lançado durante o governo Jorginho Mello, o voo se tornou um marco para a conectividade global do estado, superando as expectativas e impulsionando a economia local.

Com quatro frequências semanais, a operação se destaca pela alta taxa de ocupação, indicando um cenário promissor para futuras expansões. A partir de julho, na alta temporada, será adicionado um voo semanal extra.



A secretária de Estado do Turismo de Santa Catarina, Catiane Seif, enfatizou o impacto do voo: “O desempenho do voo Panamá-Florianópolis ao longo deste primeiro ano, com notável taxa de ocupação, valida a estratégia de expansão da conectividade internacional do estado, com o primeiro voo internacional para América do Norte e Caribe que foi conquistado no governo Jorginho Mello. A parceria com a Copa Airlines não apenas solidifica o sucesso da rota, mas também amplifica as oportunidades de intercâmbio com mais de dezenas de destinos globais.”



“Estamos muito satisfeitos em celebrar o primeiro aniversário de uma rota que comprovou sua relevância já nos primeiros meses de operação, com o aumento das frequências semanais. A chegada da Copa foi um momento histórico nas operações do Floripa Airport e fortaleceu a posição do Aeroporto Internacional de Florianópolis como principal porta de entrada do Estado”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.



O hub da Copa Airlines no Panamá é um diferencial estratégico, oferecendo conexão para mais de 85 destinos e 264 voos diários, consolidando a capital catarinense como um portal para as Américas e o mundo.



Raphael de Lucca, Country Manager da Copa Airlines no Brasil, celebrou a marca: “Estamos muito felizes em celebrar o primeiro aniversário da nossa rota entre Florianópolis e Panamá. Este voo representa não apenas a conexão entre Santa Catarina e mais de 60 destinos nas Américas, como também o fortalecimento dos laços entre o Brasil e o Panamá. O sucesso desta operação reflete a receptividade dos catarinenses e a importância de Florianópolis dentro da nossa malha.”

Desde o início das operações em junho de 2024, a Copa Airlines tem visto uma crescente participação nas emissões de bilhetes para Florianópolis. Embora o voo seja amplamente utilizado por brasileiros em viagens ao exterior, ele também contribui com a promoção dos destinos turísticos catarinenses no exterior.



“Esta parceria entre Governo do Estado, Copa Airlines e Floripa Airport apresentou resultados excelentes neste primeiro ano. Os números comprovam isso com o sucesso nas vendas e com o aumento da frequência de voos que já chegou a cinco por semana. Os catarinenses ganharam uma conexão importante com a América do Norte e o nosso trade tem um grande potencial a ser desenvolvido com o novo público que chega em nosso Estado”, destacou Ivan Amaral, que ocupa interinamente o cargo de secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias (SPAF).

Comemoração com luzes na Ponte Hercílio Luz

Para marcar essa data, a Ponte Hercílio Luz recebeu uma iluminação cênica especial. Em um espetáculo de luzes, a ponte foi iluminada com as cores que representam a Copa Airlines, celebrando não apenas o sucesso da operação, mas também consolidando a parceria estratégica entre o Governo de Santa Catarina, o Floripa Airport e a companhia aérea.