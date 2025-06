Alimentação inteligente: brócolis e alho fortalecem a saúde

Frequentes nas refeições do dia a dia, o brócolis e o alho se destacam por seu valor nutricional e pelas propriedades funcionais que oferecem. Ambos são fontes de fibras e minerais importantes para o organismo, com efeitos que contribuem para o funcionamento do sistema imunológico, digestivo e cardiovascular, além de auxiliarem em processos metabólicos essenciais.



Além disso, para quem preza pela praticidade sem deixar de lado uma alimentação saudável, uma ótima opção é consumir vegetais congelados. O brócolis e o alho, por exemplo, são congelados logo após a colheita, preservando seus nutrientes e se tornando aliados perfeitos para quem leva uma rotina agitada, especialmente praticantes de atividades físicas.

O brócolis, por exemplo, é rico em vitaminas A, C, K e do complexo B, além de conter cálcio, ferro e potássio. Esses nutrientes atuam diretamente no fortalecimento do sistema imunológico, na manutenção da saúde óssea e na melhora da disposição e energia ao longo do dia, aspectos fundamentais para quem busca mais performance em treinos e rotinas ativas.

De acordo com Fúlvia Hazarabedian, nutricionista chefe do programa de nutrição da Bio Ritmo – rede de academias premium –, o brócolis pode ser um bom aliado para quem mantém uma rotina ativa de treinos. “Por ter tantos nutrientes positivos, pode ser consumido tanto antes como depois da atividade física. Só é preciso cautela no caso de pessoas com hipotireoidismo, pois esse vegetal pode interferir na absorção de iodo. Outro ponto de atenção é que, por conter fibras insolúveis, pode causar flatulência”, explica a especialista.

Já o alho é tradicionalmente reconhecido por suas propriedades bioativas. Contém compostos sulfurados como a alicina, que apresentam efeito anti-inflamatório e antimicrobiano. O alimento também é associado à regulação da pressão arterial e à redução do colesterol, além de ser estudado por seu potencial preventivo em relação a doenças cardiovasculares.

No entanto, manter uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes pode ser um desafio diante da correria do dia a dia. Cozinhar do zero exige tempo, planejamento e ingredientes sempre frescos, o que nem sempre é possível. É nesse cenário que os vegetais congelados ganham destaque como uma solução prática, sem abrir mão da qualidade nutricional.

Um ponto importante, muitas vezes subestimado, é que os vegetais congelados podem conservar mais nutrientes do que os frescos disponíveis no varejo. Diversos estudos, como o realizado pela Frozen Food Foundation, em parceria com a Universidade da Geórgia, revelam que o valor nutritivo de legumes congelados pode ser superior ao dos frescos armazenados. “Há uma preservação muito maior de vitaminas e minerais, e os antioxidantes naturais. Isso acontece porque os alimentos são colhidos no auge do frescor e imediatamente congelados, impedindo a perda de nutrientes que normalmente ocorre durante o transporte e o armazenamento prolongado dos produtos ‘in natura’", explica Michele Funari, diretor de vendas e marketing da Grano Alimentos.

Além disso, o congelamento adequado inibe a ação de enzimas que degradam os nutrientes, garantindo que o consumidor tenha acesso a um alimento saboroso, com textura preservada e, muitas vezes, com mais vitaminas do que sua versão "in natura". Essa é uma solução prática para quem busca uma alimentação balanceada, rica em nutrientes e compatível com um estilo de vida dinâmico, voltado ao desempenho e bem-estar.

Ambos os alimentos podem ser facilmente incorporados ao cardápio cotidiano por meio de receitas práticas e saborosas. O brócolis, por exemplo, é frequentemente utilizado em pratos como lasanha de legumes, massas integrais ao molho pesto, risotos e omeletes. Já o alho é ingrediente central em refogados, caldos, molhos e marinadas, além de compor preparos como arroz com alho, legumes assados e até patês caseiros.

A combinação dos dois ingredientes também é bastante comum na culinária mediterrânea, que preza por preparos simples e nutritivos. A versatilidade de brócolis e alho permite explorar sabores diversos e manter uma alimentação equilibrada sem abrir mão do prazer à mesa. A orientação de um profissional de nutrição é sempre recomendada para avaliar as quantidades e formas de preparo mais adequadas a cada perfil.