Governo inicia construção da nova Penitenciária Estadual de Rio Grande

O governo do Estado iniciou a construção da nova Penitenciária Estadual de Rio Grande. A obra, composta por dois prédios, é mais uma etapa da criação das novas unidades prisionais que qualificarão o sistema prisional gaúcho. A estrutura terá capacidade para 1.710 vagas e investimento de R$ 241,6 milhões, com recursos do Estado.

A penitenciária terá mais de 26 mil metros quadrados de área construída, além de 24 salas de aula, 14 espaços para oficinas e dois pavilhões destinados para o trabalho e reciclagem. O estabelecimento será construído no mesmo terreno onde hoje já funciona a outra unidade prisional do município.

“Temos frentes de trabalho em diversas regiões do Estado e essa obra, assim como as outras que estão em andamento e as que iniciarão, são fundamentais para estancar o déficit de vagas. Construir novas unidades prisionais é investir na segurança, e isso significa a segurança de quem atua dentro do sistema e também da própria sociedade”, destaca o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom.

A primeira etapa do trabalho contempla a construção da muralha em torno do estabelecimento já existente, com conclusão prevista até o final de agosto. Em seguida, começará o serviço de terraplenagem. A obra é realizada pela Verdi Sistemas Construtivos e fiscalizada pela 5ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Pelotas.

“A segurança e o sistema prisional têm posição privilegiada nesta nova realidade que o governo do Estado vive após organizar suas contas e poder novamente realizar investimentos. Com a recuperação das unidades prisionais já existentes e a construção de novos espaços, buscamos aumentar a tranquilidade das comunidades e ressocializar quem por ali passar”, explica a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

O governo do Estado está investindo R$ 658,4 milhões para a expansão e modernização das unidades prisionais. Já deu início, também, às obras da Cadeia Pública de Passo Fundo e da Penitenciária Estadual de São Borja. De 2019 até 2026, aplicará R$ 1,4 bilhão no sistema prisional, um volume histórico de recursos.





Texto: Ascom SSPS e SOP

Fotos: Luciano Silva dos Santos/SOP

Edição: Anderson Machado/Secom