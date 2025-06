PipeRun lança novidades em CRM de Vendas no Startup Summit

A PipeRun, plataforma de CRM especializada em gestão de vendas e atendimento para pequenas e médias empresas brasileiras do segmento de serviços, será uma das expositoras no Startup Summit 2025. O evento, que acontece de 27 a 29 de agosto no CentroSul – Centro de Convenções de Florianópolis (SC), deve reunir mais de 10 mil participantes, incluindo empreendedores, investidores, executivos e lideranças do ecossistema de inovação nacional.

Organizado pelo Sebrae SC, Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) e Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF), o Startup Summit chega à sua maior edição, com expectativa de crescimento no número de visitantes e expositores. A PipeRun, reconhecida por sua especialização em soluções para empresas SaaS, agências, consultorias e prestadores de serviços com vendas recorrentes, prepara a apresentação de um portfólio de novas funcionalidades que ampliam a produtividade e a inteligência comercial de pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras.

Entre os destaques que a PipeRun levará ao evento estão:

Novos recursos de comunicação integrados: chamadas VoIP, cadências de e-mails automatizadas e envios diretos dentro do CRM com uso de IA;





Captação inteligente de leads: templates prontos de landing pages, integrados ao WhatsApp, otimizados para campanhas digitais e geração de leads qualificados;





Ecossistema de ferramentas de IA: produtos próprios e integrações com parceiros que automatizam tarefas comerciais, atendimento, prospecção, geração de insights de vendas, preenchimento automático do CRM e priorização do funil de vendas.



Além da demonstração das novas funcionalidades, o estande da PipeRun será um ponto de encontro para clientes, parceiros e visitantes que buscam estruturar seus processos de vendas. O time de especialistas da empresa estará disponível para tirar dúvidas, apresentar cases de sucesso e realizar demonstrações personalizadas.

A participação da PipeRun no Startup Summit 2025 tem um significado especial. Além de ser expositora, a empresa também é fornecedora de tecnologia para o próprio Sebrae SC, um dos realizadores do evento.

Conforme o Chief Revenue Officer (CRO) da PipeRun, Fausto Reichert, o Startup Summit é um dos maiores palcos de inovação do Brasil. “Para a PipeRun, é uma oportunidade de estar perto de quem está construindo o futuro dos negócios. Nosso objetivo é mostrar como as empresas de serviços e tecnologia podem estruturar seus processos comerciais de forma escalável, usando automações e inteligência para vender mais e melhor”, afirma.

Sobre PipeRun



A PipeRun é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em máquina de vendas multicanal, com foco em negócios de receita recorrente, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e Whatsapp oficial. A empresa oferece um tour on-line de todas as funcionalidades da plataforma.

Serviço: Startup Summit 2025

Local: CentroSul – Centro de Convenções de Florianópolis (SC)

Data: 27 a 29 de agosto de 2025

Site oficial: www.startupsummit.com.br