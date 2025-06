Produtores de fumo registram prejuízos com a geada em Crissiumal e região

Produtores de fumo (tabaco) entraram em contato com a reportagem do Guia Crissiumal para relatar os prejuízos causados pela geada generalizada dessa terça-feira (24/06).

Um produtor de Barra do Buricá, na costa do Rio Uruguai, relatou que os danos às plantas foram muito grandes: “um pancadão que a gente não esperava”.

Há muitas regiões de costa em Crissiumal onde a geada se forma muito raramente, em virtude da cerração que cerca o Rio Uruguai e outros rios nos dias de frio intenso. Há inclusive regiões de Crissiumal que não registravam geada generalizada igual a de hoje há 18 anos, segundo moradores da região.

