Prazo para resgatar prêmios do Nota Fiscal Gaúcha de março termina dia 30 de Junho

Termina na próxima segunda-feira, 30 de junho, o prazo para resgatar os prêmios do sorteio nº 150 do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), realizado em março. Após essa data, os valores não poderão mais ser solicitados. Cerca de R$ 8 mil ainda aguardam o resgate por parte dos vencedores.

Foram distribuídos R$ 200 mil em prêmios, dos quais os valores de R$ 50 mil e R$ 5 mil já foram retirados. Oito ganhadores, de regiões como a Metropolitana, Vale do Rio Pardo, Fronteira Oeste, Central e Norte, ainda não resgataram os prêmios de R$ 1 mil.

Para verificar se têm valores disponíveis, os participantes devem acessar o site ou aplicativo do NFG, fazer login, clicar em “Meus Prêmios” e seguir as instruções. O pagamento pode ser feito por Pix (com CPF como chave) ou depósito em conta do Banrisul.

Com 4,1 milhões de inscritos, o NFG oferece vantagens como sorteios mensais, prêmios diários pelo Receita da Sorte, descontos no IPVA, repasses a entidades sociais e o programa Receita Certa. Para participar, basta incluir o CPF na nota no momento da compra.