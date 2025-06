Novo edital dos aeroportos de Santo Ângelo e Passo Fundo é publicado

Foi publicado nesta terça-feira (24) o novo edital da Parceria Público-Privada (PPP) para os aeroportos Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, e Lauro Kortz, em Passo Fundo.

A concessão patrocinada prevê operação, manutenção e expansão dos terminais por 30 anos, com investimento estimado em R$ 102,2 milhões — sendo R$ 66,24 milhões em Santo Ângelo e R$ 35,99 milhões em Passo Fundo.

O novo edital traz aumento do aporte público de R$ 29 milhões para R$ 45,75 milhões, além de uma contraprestação mensal de R$ 609,3 mil. A tarifa de embarque doméstico também foi reduzida, de R$ 63,22 para R$ 44,27.

Foto: Acisa Santo Ângelo, Aeroporto Sepé Tiaraju, Santo Ângelo

Entre as melhorias previstas estão a ampliação do terminal de passageiros e novo pátio de aeronaves em Santo Ângelo, e a remodelagem do terminal, ampliação do parque de abastecimento e áreas de apoio em Passo Fundo.

Os envelopes serão recebidos em 22 de setembro, e o leilão ocorrerá no dia 26, na B3, em São Paulo. A assinatura do contrato está prevista para janeiro de 2026.