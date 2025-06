Congresso sobre Aleitamento Materno e Saúde Infantil destaca desafios e conquistas na promoção da amamentação

Foto: Agência/AL

Com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), está sendo realizado o VII Congresso Catarinense de Aleitamento Materno – Desafios e Conquistas, nos dias 24 e 25 de junho, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), em Florianópolis. O evento contou com a participação do secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, na cerimônia de abertura, reunindo especialistas, profissionais de saúde, mães, pais e defensores do aleitamento materno para discutir e apoiar políticas públicas voltadas ao incentivo à amamentação.

“Os encontros como este são essenciais para conscientizar a população sobre a importância da amamentação, envolvendo especialistas e pediatras renomados. Nosso intuito é que as crianças cresçam fortes e saudáveis, investindo na estrutura do sistema de saúde e em ações de conscientização”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Segundo o médico Cecim Aschkar, um dos idealizadores do congresso e presidente da Associação Brasileira de Aleitamento Materno (ABAM), mais de 440 pessoas se inscreveram para o evento, reforçando a importância do tema. “A amamentação é fundamental para a saúde da mulher e do bebê. Amamentar é um ato de amor e de cuidado, e a nossa missão é orientar e apoiar as mães nesse processo”.

O evento oferece aos profissionais de saúde aprofundarem conhecimentos e trocarem experiências sobre o tema. A programação inclui debates sobre os aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da amamentação, além de workshops práticos sobre técnicas de apoio à mãe e ao bebê. A enfermeira Soninha também é idealizadora do encontro.

Ações de apoio materno infantil

Santa Catarina possui uma rede estruturada com Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta que abrangem todo o Estado. Além disso, a SES conta com 18 unidades credenciadas como Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) distribuídas em suas 17 regiões de saúde que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Destas, seis unidades são próprias do Governo do Estado, enquanto as demais estão contratualizadas ou possuem vínculo com a SES. As ações visam garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de atenção à gestante, à parturiente, à puérpera e ao recém-nascido em todo o território catarinense.

