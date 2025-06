Com recursos do Estado, Hospital de Arroio do Meio inaugura dez leitos de tratamento intensivo

Com recursos do governo do Estado disponibilizados por meio da Secretaria da Saúde (SES), o Hospital São José, de Arroio do Meio, inaugurou nesta segunda-feira (23/6) dez leitos da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) como parte do Programa Inverno Gaúcho com Saúde. Os novos leitos vão reforçar o atendimento à população do município, do Vale do Taquari ou mesmo de outras regiões do Estado durante os meses de inverno,conforme a necessidade, evitando a sobrecarga nos serviços de emergência.

Os dez leitos funcionarão de forma permanente. Cinco deles foram incluídos no Gerint, sistema de gerenciamento de internações da SES, ainda nesta segunda. Os demais serão abertos ao longo da semana. Para mantê-los durante os próximos 90 dias, a instituição recebeu R$ 70,4 mil do programa Inverno Gaúcho com Saúde.

A UTI do Hospital São José foi inaugurada em março de 2024 após um investimento de R$ 820 mil de outro programa, o Avançar na Saúde, também do governo do Estado. O valor serviu para financiar a compra de equipamentos. A única pendência é a habilitação dos dez leitos no Ministério da Saúde. Enquanto o processo não for concluído, o Estado vai repassar os recursos para mantê-los abertos.

“Essa UTI faz parte de um sonho da comunidade. É uma UTI bem equipada e que vai ser muito importante para os atendimentos”, disse o diretor-geral do hospital, José Clóvis Soares. “Esses leitos vêm complementar os leitos do Vale no inverno, momento do ano em que há uma necessidade maior”, destacou.

“A gente faz saúde em nome das pessoas”, ressaltou a secretária adjunta da Saúde, Ana Costa, que representou a secretária da Saúde, Arita Bergmann, na cerimônia de inauguração. Ana também ressaltou a necessidade de a população se vacinar contra o influenza, reduzindo o risco e a gravidade dos casos. “O Rio Grande do Sul tem registrado um aumento expressivo no número de casos e a vacinação nesse momento está muito abaixo do que precisamos”, alertou.

O prefeito de Arroio do Meio, Sidnei Eckert, destacou a importância do hospital para o município. “Em 2012, nós discutíamos que hospital queríamos para Arroio do Meio. Já existia um projeto para termos uma UTI aqui. Dificilmente alguém vê numa cidade de 22 mil habitantes uma UTI funcionando. Nós conseguimos porque a comunidade sempre manteve e vai continuar mantendo esse hospital”, frisou.