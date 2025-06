Estado reforça atendimento hospitalar com aquisição de aparelhos de raios-x móveis

Foto: Assessoria do (HRHDS) Karina Carvalho

O Governo de Santa Catarina segue avançando na modernização da rede pública hospitalar com a aquisição de seis equipamentos de raios-x digitais e móveis de última geração. Com um investimento de R$ 2,5 milhões, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) busca ampliar a qualidade e a agilidade no atendimento aos pacientes em todas as regiões.

Os novos equipamentos, movidos à bateria, oferecem visualização quase instantânea das imagens, otimizando o fluxo de trabalho em situações de emergência. Além de proporcionar diagnósticos mais rápidos e seguros, a tecnologia permite a realização de exames diretamente nos leitos, nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e nos centros cirúrgicos, evitando o transporte desnecessário de pacientes, especialmente aqueles com mobilidade reduzida ou em estado grave.

Até o momento, o Hospital Nereu Ramos (HNR), em Florianópolis, e o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS), em Joinville, já receberam os novos equipamentos.

No HRHDS, a tecnologia realizará a uma média de 1,6 mil exames mensais. “Recebemos dois novos raios-x digitais que permitem a visualização das imagens em tempo real no próprio aparelho, além de possibilitar a transferência rápida, em apenas três minutos, o que contribui significativamente para a agilidade no atendimento aos pacientes internados e de emergência. O equipamento já está em funcionamento no hospital”, destaca a diretora-geral da unidade, Aldilete Cardoso Alves Fantuci.

As demais unidades contempladas são: Maternidade Darcy Vargas (Joinville), Maternidade Carmela Dutra (Florianópolis) e Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos (Lages). As unidades aguardam a entrega dos equipamentos, prevista para as próximas semanas.

