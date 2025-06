Homem acusado de mandar matar a esposa vai a júri em Palmeira das Missões

O homem acusado de mandar matar a esposa, Sandra Mara Lovis Trentin, e o suposto executor dos disparos de arma de fogo, irão à júri na quarta-feira (25/6). Presidido pelo juiz de Direito, Gustavo Bruschi, da Vara Criminal da Comarca de Palmeira das Missões, o julgamento iniciará às 9 horas, com previsão de duração de até dois dias.

Os réus respondem ao processo criminal pelos crimes de homicídio qualificado (por motivo torpe; mediante paga ou promessa de recompensa; recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida; e feminicídio) e pelo crime conexo de ocultação de cadáver.

Segundo o Ministério Público (MP-RS), o réu planejou e ordenou a morte da vítima para desvencilhar-se do relacionamento conjugal que mantinha com ela, sem a necessidade de partilha do patrimônio do casal. Acusado e vítima eram casados e residiam com os filhos menores de idade. A denúncia afirma que a mulher foi surpreendida sob ameaça de uma arma de fogo e foi levada a um local ermo no Município de Boa Vista das Missões, onde foi morta a tiros. Após, conforme a denúncia, os réus ocultaram o cadáver. O homicídio teria ocorrido entre 30 de janeiro e 17 de fevereiro de 2018, e a ocultação de cadáver entre os dias 20 e 22 de fevereiro.

O julgamento havia sido marcado para ocorrer em fevereiro deste ano, mas foi cancelado em decorrência da renúncia do procurador de um dos acusados.

