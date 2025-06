OMS alerta para distribuição de enfermeiros no mundo

A Anadem foi criada em 1998. Como entidade que luta pela categoria e pelos seus direitos, promove o debate sobre questões relacionadas ao exercício da medicina e da odontologia, além de realizar análises e propor soluções em todas as áreas de interesse dos clientes, especialmente no campo jurídico.

Dados do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) mostram que o Brasil tem 783.566 enfermeiros. O estado de São Paulo se destaca com 191.160 profissionais.

Segundo o estudo, aproximadamente 78% dos enfermeiros do mundo estão concentrados em países que abrigam apenas 49% da população global. Ainda de acordo com a OMS, o déficit mundial de profissionais no setor caiu de 6,2 milhões em 2020 para 5,8 milhões em 2023, com projeção de queda para 4,1 milhões até 2030.

Um relatório recente da Organização Mundial da Saúde (OMS), State of the World’s Nursing 2025 , revela que, apesar do crescimento global no número de profissionais de enfermagem, a distribuição desses profissionais de saúde permanece altamente desigual. O número atingiu 29,8 milhões em 2023.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Saúde Há 1 hora Secretaria da Saúde reforça cuidados de prevenção para pessoas que estão em abrigos por causa das chuvas O Governo do RS, por meio da Secretaria da Saúde (SES), reforçou as orientações sobre cuidados com a saúde para pessoas que estão em abrigos no Rio...

Saúde Há 11 horas Com apoio do Estado, Renal Vida inaugura em julho primeiro Centro de doenças renais da Grande Florianópolis Foto: Guilherme Bento / SECOMCom recursos de R$ 7 milhões do Governo do Estado, está em fase final a construção do Centro de Alta Complexidade em D...

Saúde Há 1 dia SAMU recebe habilitação para unidades básicas e reforça atendimento ágil e de qualidade Foto: Divulgação / SESO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Santa Catarina foi habilitado, nesta semana, pelo Ministério da Saúde, d...

Saúde Há 1 dia Com R$ 1,7 milhão do Estado, Hospital Santo Antônio da Patrulha abre 30 leitos da Operação Inverno Gaúcho com Saúde 2025 O Governo do Rio Grande do Sul inaugurou 30 leitos da Operação Inverno Gaúcho com Saúde 2025 no Hospital Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Nort...