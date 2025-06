Com apoio do Estado, Renal Vida inaugura em julho primeiro Centro de doenças renais da Grande Florianópolis

Foto: Guilherme Bento / SECOM

Com recursos de R$ 7 milhões do Governo do Estado, está em fase final a construção do Centro de Alta Complexidade em Doenças Renais da Associação Renal Vida. Com inauguração prevista para o dia 14 de julho, a unidade vai atender pacientes da Grande Florianópolis e vai funcionar no Floripa Shopping.

São mais de 3,5 mil metros quadrados de área construída, com o que há de mais moderno em itens médicos. O complexo é uma demanda de mais de 15 anos dos profissionais de nefrologia em Santa Catarina. A capacidade de atendimento é de até 486 pacientes em hemodiálise.

“Nós temos pacientes hoje dialisando na nossa unidade em Itajaí, principalmente aqui das cidades de Governador Celso Ramos, Biguaçu. Todas aquelas cidades aqui em volta da Grande Florianópolis, tem que se deslocar até Itajaí. Então, vai atender uma demanda grande e se tornar um dos maiores serviços do Brasil”, explica o diretor executivo da Renal Vida, Tarcísio Steffen.

Foto: Reprodução/Secom SC

Entre 2023 e 2024, já foram investidos, por parte do Governo do Estado, mais de R$ 5 milhões para ampliação do atendimento a pacientes renais em diferentes regiões. Na Grande Florianópolis, foram disponibilizadas mais 16 vagas de hemodiálise na Clinirim. Na região da Foz do Rio Itajaí, 47 novas máquinas de hemodiálise foram entregues, ampliando o atendimento da Associação Renal Vida e beneficiando 282 pacientes. Também foram abertas mais 100 vagas de hemodiálise, 100 diálises peritoneais e nefrologia pediátrica na Fundação Pró-Rim, em Balneário Camboriú.

A Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina (Apar) comemora a chegada do novo centro de atendimento: “são anos de retrocesso, anos de necessidade de investimento e o governador Jorginho Mello teve essa sensibilidade de trazer para Florianópolis. E, acima de tudo, trazer a Renal Vida, que é uma das maiores instituições hoje de saúde da nefrologia do Estado, com toda essa tecnologia”, avaliou o presidente da Apar, Humberto Floriano Mendes.