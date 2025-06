SAMU recebe habilitação para unidades básicas e reforça atendimento ágil e de qualidade

Saúde Há 11 horas Com R$ 1,7 milhão do Estado, Hospital Santo Antônio da Patrulha abre 30 leitos da Operação Inverno Gaúcho com Saúde 2025 O Governo do Rio Grande do Sul inaugurou 30 leitos da Operação Inverno Gaúcho com Saúde 2025 no Hospital Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Nort...