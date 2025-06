Com R$ 1,7 milhão do Estado, Hospital Santo Antônio da Patrulha abre 30 leitos da Operação Inverno Gaúcho com Saúde 2025

O Governo do Rio Grande do Sul inaugurou 30 leitos da Operação Inverno Gaúcho com Saúde 2025 no Hospital Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte, na quarta-feira (18/6). Por meio da Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Estado está investindo R$ 1,7 milhão para a manutenção dos leitos na instituição durante os três meses da operação.

“Quando lançamos o Inverno Gaúcho fizemos em duas etapas, complementado o recurso para que os municípios possam reforçar as UPAs e a atenção primária, reforçando campanhas de vacinação e ampliando os horários das unidades de saúde, e também colocando recursos para a contratação de novos leitos clínicos de suporte ventilatório e novos leitos de UTI pediátrica e adulto”, destacou a secretária Arita Bergmann.

No total, o Estado está investindo R$ 133,1 milhões para reforçar e qualificar o atendimento nos hospitais e na atenção básica durante o inverno. As casas de saúde estão recebendo um aporte de R$ 100 milhões, sendo R$ 60 milhões para criação de 400 novos leitos clínicos, de suporte ventilatório e de tratamento intensivo, e R$ 40 milhões para custeio e aquisição de materiais hospitalares e de medicamentos.

Arita Bergmann entre as ações do governo a contratação de novos leitos clínicos e de leitos de UTI pediátrica e adulto -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

“Sempre que o Estado demanda alguma ampliação na prestação de serviços, como a abertura desses novos leitos, dentro do possível e com qualidade, nós atendemos”, reforçou o presidente da Associação Hospitalar Vila Nova, que administra o hospital em Santo Antônio da Patrulha, Dirceu Dalmolin.

O prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Rodrigo Massulo, comemorou a ampliação do investimento na saúde do município. “Tenho gratidão por todas as entregas que a Secretaria da Saúde tem feito na saúde da região e aqui no hospital”, ressaltou Massulo ao citar outros investimentos do Estado no hospital, como a aquisição de um tomógrafo e de um mamógrafo. Ainda, segundo o prefeito, o município irá ampliar até o turno da noite no Posto de Saúde Central, a partir da próxima segunda-feira (23/6).