Governo do Estado e Serviço Social da Indústria firmam parceria para disponibilização de tendas de saúde

A assinatura ocorreu na manhã desta quarta-feira (18/6) com as presenças do vice-governador e da secretária da saúde -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

A Secretaria da Saúde (SES) e o Serviço Social da Indústria (Sesi) firmaram, nesta quarta-feira (18/6), um protocolo de intenções para a disponibilização de tendas de campanha com profissionais de saúde para 22 municípios considerados prioritários. As estruturas complementares serão utilizadas para apoiar o atendimento à população, considerando a lotação dos serviços de saúde em diferentes pontos da rede de atenção. O ato de assinatura contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza e da titular da SES, Arita Bergmann.

A medida foi motivada pela atual situação epidemiológica das doenças transmitidas pelo mosquitoAedes aegyptino Rio Grande do Sul, como dengue e chikungunya, que sobrecarregam significativamente a rede de saúde. Além disso, houve um aumento da demanda devido à circulação dos vírus respiratórios, que normalmente se intensifica com a chegada dos meses de inverno, período de maior número de hospitalizações por síndromes respiratórias agudas graves (SRAG).

Eventos meteorológicos, como chuvas em excesso e as consequentes enxurradas e inundações, também impactaram diretamente estabelecimentos de saúde em alguns municípios, gerando a necessidade de reorganização e ampliação das infraestruturas locais de saúde para atendimento da população, que já enfrenta superlotação dos serviços em diferentes pontos da rede de atenção.

O vice-governador destacou que a parceria com Sesi vai trazer mais agilidade ao atendimento básico em saúde nos municípios que hoje estão com a rede sobrecarregada. “Mais uma vez, essa parceria vai ajudar a desafogar o nosso sistema, especialmente naquele primeiro atendimento de triagem que, muitas vezes, gera filas. A iniciativa complementa as ações anunciadas pelo governador Eduardo Leite como parte do Programa Inverno com Saúde, que já soma R$ 133 milhões em investimentos para ampliação da capacidade de atendimento em hospitais e para reforço na atenção primária”, afirmou Gabriel.

Está prevista a disponibilização de 28 tendas com profissionais de saúde, sendo um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem em cada uma delas, para atender 22 municípios considerados prioritários. O protocolo de intenções tem vigência de quatro meses, podendo ser prorrogado. Os municípios que receberão os reforços das estruturas foram selecionados com base em três critérios: solicitação de apoio por tendas, elevados índices de cocirculação de dengue e doenças respiratórias, além de problemas causados por eventos meteorológicos.

Gabriel destacou que a parceria com Sesi vai trazer mais agilidade ao atendimento básico em saúde -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Arita explicou que as tendas vão preencher vazios assistenciais na área da atenção primária em saúde. “Este é o quarto termo de cooperação que o governo do Estado firma com o Sesi, parceria essa que tem dado resultado”, disse, lembrando de ações como as realizadas em 2024, após as enchentes de maio. “As distâncias ficam menores quando estamos juntos na busca de alternativas para atender a população”, frisou.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, também lembrou a parceria do último ano. “Através do programa Sesi ao seu Lado, realizamos mais de 250 mil atendimentos de saúde nas áreas atingidas pelas enchentes no ano passado. Na ação, adquirimos ainda equipamentos de saúde para os municípios, doamos 61 gabinetes dentários para serem distribuídos a todas as cidades que foram mais atingidas. Esses números não são apenas dados estatísticos, eles representam vidas impactadas, famílias atendidas e esperanças renovadas”, detalhou.

A diretora-geral do Sesi, Susana Kakuta, destacou a consolidação da parceria. “Isso nada mais é do que fazermos a nossa parte dentro desse contexto de emergência. Quem sabe, logo adiante, possamos também construir novas parcerias, não só pautadas em emergências, mas também para levar mais saúde preventiva a toda a população do Rio Grande do Sul”, afirmou.

Municípios que solicitaram apoio:

Alvorada (1ª CRS)

Cachoeirinha (1ª CRS)

Carazinho (6ª CRS)

Cruzeiro do Sul (16ª CRS)

Mata (4ª CRS)

Sapucaia do Sul (1ª CRS)

Municípios com elevados índices de cocirculação de dengue e doenças respiratórias:

Bento Gonçalves (5ª CRS)

Cachoeira do Sul (8ª CRS)

Canoas (1ª CRS)

Caxias do Sul (5ª CRS)

Gravataí (1ª CRS)

Guaíba (1ª CRS)

Lajeado (16ª CRS)

Novo Hamburgo (1ª CRS)

Passo Fundo (6ª CRS)

Porto Alegre (1ª CRS)

Viamão (1ª CRS)

Municípios que tiveram problemas relacionados a eventos meteorológicos:

Alegrete (10ª CRS)

Mostardas (18ª CRS)

Quaraí (10ª CRS)

São Borja (12ª CRS)

Uruguaiana (10ª CRS)