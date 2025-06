Crematório São João Batista aborda alternativa pós-exumação

O Crematório Metropolitano São João Batista iniciou uma campanha de conscientização para apresentar a cremação como alternativa viável para restos mortais exumados, com foco no esclarecimento das possibilidades disponíveis às famílias.

Voltada a toda a sociedade, a campanha busca ampliar o debate sobre a escassez de espaços nos cemitérios e as alternativas disponíveis após a exumação, incentivando o planejamento e o conhecimento sobre o tema. A ação é conduzida por consultores treinados para um atendimento empático, com foco informativo e acolhedor.

Vinicius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae – administrador do Crematório Metropolitano São João Batista –, afirma que muitas famílias ainda desconhecem as possibilidades existentes após a exumação e acabam enfrentando esse momento sem a devida orientação.

“O principal propósito da campanha é conscientizar a população sobre a possibilidade da cremação nesse contexto. A proposta é ampliar o debate sobre o tema da cremação, especialmente em um momento de vulnerabilidade emocional”, explica o empresário.

De acordo com o CEO do Grupo Riopae, o preparo da equipe é fundamental para oferecer um atendimento humanizado. “Nossos consultores passam por treinamentos contínuos, sempre com foco no desenvolvimento de uma abordagem mais empática, sensível e acolhedora. Nossa atuação é informativa, buscamos apresentar uma solução que atenda às necessidades da família com respeito e dignidade”, detalha.

Exumação e as opções para o manejo dos restos mortais

Mello explica que a exumação é uma medida adotada para liberar espaço nos cemitérios, especialmente os públicos, que frequentemente enfrentam limitações de capacidade. Ele afirma que essa realidade ainda é pouco debatida e que a campanha do Crematório Metropolitano São João Batista busca conscientizar a população sobre o tema e incentivar o planejamento com base no conhecimento sobre as opções disponíveis, entre elas, a cremação.

“A morte ainda é um tema evitado por grande parte da sociedade. Por isso, é comum que as famílias só se deparem com a falta de espaço nos cemitérios no momento da perda de um ente querido. Manter o corpo sepultado por tempo indeterminado só é possível quando a família possui um jazigo adquirido previamente. Em casos em que isso não ocorre, a cremação surge como uma opção para dar um destino definitivo aos restos mortais após a exumação”, pontua o profissional.

Conforme lembra o empresário, a exumação pode ser realizada a partir de três anos após o sepultamento, segundo o estabelecido pela legislação. Nesse contexto, a cremação surge como uma alternativa para o destino final dos restos mortais. O CEO do grupo Riopae revela que, embora o processo possa envolver certa burocracia, estratégias foram desenvolvidas para torná-lo mais simples.

“Documentos, como certidão de óbito, podem ser enviados por e-mail ou WhatsApp, e a assinatura dos termos ocorre de forma digital. A presença da família é necessária apenas no dia da exumação ou na retirada das cinzas, para proporcionar mais conforto em um momento delicado”, afirma o profissional.

A documentação necessária para o processo é conduzida pela equipe responsável e grande parte dos procedimentos burocráticos pode ser realizada remotamente, reduzindo a necessidade de deslocamento das famílias durante o processo. Após a cremação, a urna também pode permanecer no Columbário ou em Lóculos.

Para mais informações, basta acessar: crematoriosaojoao.com.br/