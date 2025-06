Agência de marketing odontológico lança IA para agendamentos

A adoção de tecnologias baseadas em inteligência artificial (IA) está remodelando o setor de saúde, com impacto direto na produtividade e na gestão de clínicas odontológicas. Segundo relatório da Accenture, até 40% das horas de trabalho na área da saúde podem ser automatizadas ou otimizadas por meio de IA generativa, especialmente em tarefas administrativas e de linguagem, como agendamentos, prontuários e comunicação com pacientes.

Em resposta a essa tendência, A ICOM Marketing, agência de marketing especializada no setor odontológico, lançou recentemente um sistema de agendamento automatizado baseado em IA. A ferramenta visa otimizar o processo de marcação de consultas, reduzindo o tempo de espera para os leads e pacientes e aumentando a eficiência operacional das clínicas.

O novo sistema faz parte de uma mudança estratégica da agência, que está ampliando seu foco para incluir soluções tecnológicas voltadas para a saúde. “A automação do agendamento, aliada à inteligência artificial, permite que clínicas de diferentes portes operem com maior eficiência, reduzam faltas e otimizem seus horários, fatores que contribuem diretamente para o aumento da sua rentabilidade”, afirma Fabio Avelar, sócio-diretor da agência e criador da ICOM.IA.

Estudos indicam que a IA está desempenhando um papel crescente na saúde. De acordo com uma pesquisa da Minsait, 76% das organizações de saúde melhoraram seus serviços de assistência médica e diagnóstico com o uso de IA, graças a inovações como detecção automatizada de doenças e análise preditiva para identificação de tumores por imagem.

Além disso, a pesquisa TIC Saúde 2024 revelou que 17% dos médicos no Brasil utilizam tecnologias de IA generativa em suas rotinas profissionais, com aplicações que vão desde o suporte a pesquisas até a elaboração de relatórios médicos.

Com a implementação do sistema de agendamento automatizado, a agência espera não apenas melhorar a eficiência das clínicas odontológicas, mas também oferecer uma experiência mais conveniente e humanizada para os pacientes. A expectativa é que a ferramenta seja adotada por um número crescente de clínicas nos próximos meses, refletindo a tendência de digitalização e automação no setor de saúde.