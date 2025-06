Documentário Terras Brasileiras, da TV Câmara, recebe três prêmios na Mostra Acervos; assista

O Arquivo Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, realizou na noite de terça-feira (17) a cerimônia de premiação da Mostra Acervos e de enceramento do Circuito 10º Festival Arquivo em Cartaz.

O filme Terras Brasileiras, da TV Câmara, que trata da demarcação de terras indígenas no Brasil, recebeu três prêmios do júri popular: 3º lugar como melhor filme, 3º lugar como melhor roteiro e 3º lugar como melhor pesquisa.

O Circuito 10º Arquivo em Cartaz é promovido pelo Arquivo Nacional com o patrocínio da Dataprev e co-realização da Flacso Brasil. Mobilizando exibições e debates em todas as regiões do país com o tema "Memórias da Terra em Filmes de Arquivo", o Festival foi ao encontro da COP30 e do próprio MGI ao fomentar eventos e ações em prol da sustentabilidade e do enfrentamento do aquecimento global diante das mudanças climáticas.

O 10º Arquivo em Cartaz já computou o público de 2.440 pessoas espectadoras, demonstrando a expressividade do Festival. Em junho de 2025, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, ocorreu o encerramento da primeira parte do Festival, marcada pelo Circuito, que levou exibições de filmes e debates a todas as regiões do país.

Além das exibições regionais, o mês de junho trouxe exibições nos canais da Rede EBC e Rede Nacional de Comunicação Pública, encerrando na noite de terça-feira com a cerimônia de premiação da Mostra Acervos, que concretizou a escolha do júri popular, por meio de votação em streaming , de obras inscritas por diferentes instituições arquivísticas e detentoras de acervos audiovisuais e sonoros.