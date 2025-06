Estado debate papel dos governos locais na agenda climática em evento internacional na Alemanha

O Governo do Rio Grande do Sul esteve presente em mais uma agenda da programação da Conferência do Clima de Bonn, na Alemanha, nesta quarta-feira (18/6). Em evento promovido pelo Iclei - Governos Locais pela Sustentabilidade, a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, tratou da agenda climática durante painel que reuniu lideranças que atuam na área.

O evento ocorreu na sede da GIZ (Sociedade Alemã para a Cooperação Internacional), empresa que atua na cooperação internacional com foco em projetos que visam melhorar a condição de vida das pessoas e a proteção do meio ambiente. Marjorie, que também é vice-presidente do Iclei, dividiu o palco com a prefeita de Bonn, Katja Dörner, a diretora-executiva da GIZ, Ingrid-Gabriela Hoven e a diretora-regional do Iclei África, Kobie Brand.

As participantes debateram a importância do federalismo climático – modelo de governança no qual União, Estados e Municípios atuam de forma coordenada para enfrentar o problema – e o papel dos governos locais, que são os que mais sofrem com a emergência do clima.

“É fundamental que a população esteja consciente e informada sobre tudo o que está acontecendo. Hoje mesmo, dezenas de municípios do Rio Grande do Sul enfrentam novamente inundações, após as chuvas dos últimos três dias. O padrão climático mudou. Precisamos estar preparados para essa nova realidade”, destacou Marjorie.

A secretária lembrou a tragédia meteorológica que atingiu o Estado em maio de 2024, afetando cerca de 95% dos municípios, e falou sobre o Plano Rio Grande implementado após a enchente. Os investimentos já chegam a R$ 8 bilhões, para projetos a curto, médio e longo prazos.

“O plano foi construído e vem sendo executado com a participação pública e privada, além do apoio da academia e da sociedade. A iniciativa prevê ações para mais de 30 anos – entre obras de reconstrução adaptada, preparação, transição e renovação”, explicou a secretária. O Proclima2050 e o Roadmap Climático foram outros projetos apresentados por Marjorie.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

As demais participantes do painel ressaltaram a importância das políticas públicas resilientes que estão em andamento no RS. Após o painel, houve uma roda de conversa que discutiu o papel dos setores público e privado nas ações em todos os níveis da federação. A discussão também abordou os caminhos e as oportunidades para o país até a Conferência das Partes (COP30), que ocorre no mês de novembro, em Belém (PA).