Comissão debate economia circular no setor de transportes

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (18), às 10 horas, uma audiência pública para discutir a aplicação da Política Nacional de Economia Circular no setor de transportes. O debate será realizado no plenário 11.

Veja quem foi convidado e envie suas perguntas.

A audiência atende a pedido do deputado Luciano Vieira (Republicanos-RJ). Segundo ele, a economia circular representa um novo paradigma que alia eficiência de recursos, inovação e sustentabilidade. “No setor de transportes e logística, essa abordagem pode gerar impactos positivos não apenas no meio ambiente, mas também em termos econômicos e sociais”, afirma.

A audiência deve abordar temas como:

reaproveitamento e reciclagem de materiais na construção e manutenção de rodovias;

destinação adequada dos resíduos gerados no setor de transportes;

uso de tecnologias limpas e sustentáveis nos diferentes modais;

modelos logísticos que ampliem circularidade e eficiência energética;

papel da regulação e das políticas públicas no fomento à economia circular.

A proposta está alinhada com os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos e com compromissos do Brasil com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Para Luciano Vieira, o debate é oportuno e necessário para subsidiar futuras ações legislativas. “A Comissão de Viação e Transportes tem papel estratégico na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável para o País, e esta audiência será fundamental para identificar caminhos viáveis para o setor”, conclui o deputado.