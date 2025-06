Governador anuncia investimentos de R$ 38 milhões para hospitais de Pelotas

Neste sábado (14/6), o governador Eduardo Leite assinou convênios e anunciou novos investimentos que contemplam quatro hospitais de Pelotas, no Sul do Estado. A solenidade ocorreu no campus da saúde da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), com a participação da secretária da Saúde, Arita Bergmann. Por meio dessas ações, os hospitais de Pelotas receberão mais de R$ 38 milhões em investimentos do governo do Estado. O governador destacou que os novos investimentos são anunciados na esteira de um esforço empreendido nos últimos anos pelo ajuste das contas da saúde e qualificação da estrutura da área no RS.

“O que anunciamos hoje é muito expressivo e vai fazer a diferença para a população, mas é importante lembrar que esse investimento faz parte de uma jornada da saúde que estamos percorrendo ao longo dos último anos no RS. Assumimos o primeiro governo com mais de R$ 1 bilhão em dívidas na área da saúde. Superamos isso. Quitamos os atrasados. Hoje pagamos religiosamente em dia e ainda abrimos investimentos que, com esses anúncios de hoje, somam R$ 1 bilhão em recursos investidos pelo Estado na saúde, com 130 hospitais recebendo valores”, disse.



Foram assinados dois convênios, que preveem os seguintes aportes: R$ 6 milhões para a aquisição e instalação de um raio-X e de uma ressonância magnética para sala de imagem do Hospital Universitário São Francisco de Paula; e R$ 14 milhões para adequação e ampliação da Unidade de Oncologia e do Setor de Hematologia da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Leite também anunciou cerca de R$ 14 milhões para aquisição de materiais e equipamentos para o Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas e aproximadamente R$ 4 milhões para revitalização da fachada externa e restauro do Hospital de Beneficência Portuguesa de Pelotas.

Visita ao SERMulherRS



Ainda na UCPel, o governador visitou a unidade do SERMulher RS de Pelotas, inaugurada em maio deste ano. O SERMulher RS é serviço de retaguarda da atenção primária à saúde, criado pela Secretaria Estadual da Saúde, que oferece atendimento qualificado e especializado a mulheres com alterações nos exames de rastreamento de câncer de colo do útero e de mama.

SERMulher RS é um serviço de retaguarda da atenção primária à saúde -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O funcionamento da unidade será garantido por meio de uma parceria entre SES, UCPel, Hospital Universitário São Francisco de Paula e Prefeitura de Pelotas. “Esse programa tem como objetivo trabalhar na prevenção, no diagnóstico e no tratamento da mulher. Embora haja três ambulatórios de ginecologia na região, esse serviço, especializado em média complexidade, diminuirá o tempo de espera para uma consulta”, reforçou Arita, no momento da inauguração do serviço.



Estado investe R$ 72,7 milhões nas obras do Hospital de Pronto Socorro de Pelotas

Neste sábado, Leite visitou, ainda, as obras do Hospital de Pronto Socorro de Pelotas. A unidade, que está sendo construída pela prefeitura municipal, será referência para mais de um milhão de habitantes de 28 municípios da Região Sul do Estado. O aporte estadual na construção totaliza R$ 72,7 milhões. As obras, que tiveram início em abril de 2022, já estão 79% concluídas.

HPS de Pelotas será referência para mais de um milhão de habitantes de 28 municípios -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O Hospital terá capacidade para 159 leitos, sendo 20 deles de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – entre adultos e pediátricos – e contará com um moderno centro cirúrgico, equipado com cinco salas. A estrutura foi planejada para atender diversas especialidades, incluindo clínica geral, neurologia, pediatria e traumatologia, garantindo um serviço de alta qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) na região.