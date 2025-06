Governo do Estado anuncia R$ 5 milhões em investimentos no Hospital Lauro Reus em Campo Bom

Centro de Atendimento TEAcolhe

Além dos investimentos na infraestrutura hospitalar, será assinada a portaria que habilita a implantação de um Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do Programa TEAcolhe no município. A unidade será instalada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Campo Bom e terá abrangência regional, com capacidade para realizar 1.200 atendimentos mensais a 150 novos usuários com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Com a habilitação do CAS, o Estado passará a repassar mensalmente R$ 100 mil ao município para manutenção e funcionamento do serviço.