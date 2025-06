Caf lança solução para prevenção de fraudes em documentos

A crescente incidência de fraudes documentais têm desafiado empresas de diferentes setores, causando prejuízos financeiros e comprometendo a credibilidade das instituições.

Entre os exemplos, no setor de saúde, segundo relatório mais recente do Instituto de Estudos da Saúde Suplementar (IESS) de 2022, fraudes e desperdícios envolvendo manipulações de notas fiscais, prescrições médicas e relatórios clínicos para obtenção de reembolsos indevidos causaram perdas de até 12,7% das receitas. Já de acordo com estudo realizado pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), que consolida os dados coletados junto às seguradoras por intermédio do Sistema de Quantificação da Fraude, dos resultados consolidados do 1º Semestre de 2024, R$ 2,3 bilhões foram classificados como Sinistros Suspeitos.

A Caf, empresa especializada em soluções de combate à fraude, diante deste cenário, apresenta o VerifAI Docs, solução que utiliza inteligência artificial (IA) para detectar adulterações em documentos não estruturados, como comprovantes de renda, recibos, faturas e comprovantes de pagamento. A tecnologia analisa arquivos em PDF ou imagem, em qualquer idioma, identificando sinais de adulteração.

O VerifAI Docs realiza uma análise detalhada dos metadados dos documentos, identificando inconsistências como alterações em pixels, uso de editores gráficos e padrões de compressão incompatíveis. Com base em testes, foi observado que a solução pode detectar adulterações em documentos cinco vezes mais rápido na comparação com revisões manuais, usando mais de 500 métodos de análise, além da IA que aprende novos padrões de manipulação de documentos.

Além disso, a solução utiliza agentes de IA, que desempenham um papel fundamental na interpretação e contextualização das informações extraídas dos documentos. Esses agentes são capazes de analisar documentos não padronizados — como contratos extensos ou declarações financeiras —, validar dados automaticamente, cruzar informações com diversas fontes externas e aplicar regras e lógicas específicas para cada tipo de documento e contexto de negócio. Artigo publicado pela MIT Technology Review aponta os agentes de IA como a principal tendência tecnológica do momento, tendo se tornado o centro das atenções no Vale do Silício, com empresas como Nvidia e Salesforce.

Construído com base nesse princípio, o VerifAI Docs pode ser aplicado em diversos setores, como financeiro, saúde, seguros e educação, ampliando significativamente seu impacto no mercado. A solução faz parte de uma plataforma completa da Caf, que inclui soluções de onboarding, KYC (Know Your Customer) e combate à fraude. Essa integração contribui para que as empresas tenham maior eficiência operacional, pois automatizam processos e reduzem a dependência de análises manuais, contando com o apoio de uma arquitetura de IA que executa tarefas de validação e interpretação de forma autônoma.

Para Marcelo Sousa, Vice-presidente de produtos da Caf, o maior acesso às plataformas de Inteligência Artificial possibilitou que golpes se tornem ainda mais frequentes e criativos e, por isso, entendeu-se a necessidade de criar uma ferramenta que utilize esta mesma tecnologia para impedir tentativas de alterações. "As empresas estavam vulneráveis e, para se proteger, precisavam investir em processos manuais e grandes times, o que gerava custos altos e uma experiência ruim para os usuários devido ao tempo de retorno. Agora, conseguimos reduzir vários desses problemas de negócio com tecnologia, liberando o tempo das pessoas para o que importa de verdade", pontua.

Segundo Jason Howard, CEO da Caf, o VerifAI Docs reflete a evolução no combate às fraudes e responde à necessidade crescente de proteger os negócios contra golpes cada vez mais sofisticados. “Nossa proposta é simples: usar inteligência artificial para resolução de problemas, com base em cases reais. Estamos criando um novo padrão de segurança e eficiência na análise de documentos, reforçando o papel da Caf em oferecer tecnologias avançadas para um cenário cada vez mais desafiador. A adoção de agentes autônomos de IA permite a possibilidade de aumentar a capacidade de análise de documentos de qualquer natureza, aplicando regras de acordo com os desafios específicos dos clientes”, destacou.

No mês de lançamento do VerifAI, a Caf também anuncia uma parceria com a Creditas, uma das primeiras empresas a adotarem a solução no Brasil. O acordo reforça o potencial do VerifAI em prevenir fraudes nas operações de diferentes empresas.

Sobre a Caf

Fundada em agosto de 2019, a Caf oferece soluções inovadoras para identificação e proteção de usuários no ambiente digital. Especializada em identificação e reconhecimento facial, a empresa cria soluções de segurança para bancos, fintechs, marketplaces, transportadoras, e-commerces, entre outras.