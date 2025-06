UniFECAF realiza eventos virtuais para integrar EaD

Em um cenário cada vez mais influenciado pela tecnologia e pela expansão do ensino remoto, instituições de ensino têm buscado alternativas para manter seus alunos conectados à vivência universitária.

Na UniFECAF, uma das estratégias adotadas tem sido a realização recorrente de lives voltadas a cursos e disciplinas específicas, com o objetivo de contemplar também os estudantes da modalidade EaD (Ensino a Distância).

As transmissões são organizadas com foco no conteúdo que está em alta no mercado de trabalho, promovendo discussões e apresentações com profissionais da área. A iniciativa busca unir teoria e prática, oferecendo ao estudante uma experiência mais próxima da realidade profissional, ainda que à distância.

A lógica por trás da iniciativa está alinhada a um movimento crescente no setor educacional: a centralização do processo de ensino-aprendizagem no próprio aluno.

"As lives promovidas pela instituição são segmentadas por área de atuação, respeitando os interesses acadêmicos e profissionais de cada grupo", afirma Diego Braga, coordenador dos cursos de Gestão da UniFECAF.

Alunos que não frequentam o campus presencial podem enfrentar o desafio da sensação de isolamento, comum no ensino a distância. Segundo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) dados do Inep, na última década, o número de estudantes ingressantes em cursos EaD cresceu 474%, enquanto o ensino presencial teve queda de 8,3%.

Esse crescimento rápido evidencia a necessidade de ações que promovam a integração dos alunos, como as lives realizadas pela UniFECAF, que proporcionam contato direto com professores e colegas, ajudando a diminuir o isolamento e aumentar o engajamento.

“Para quem não pode participar ao vivo, é fundamental que a instituição ofereça alternativas que garantam o acesso ao conteúdo e à interação de forma assíncrona, para que nenhum aluno seja excluído”, afirma Marcel Gama, CEO da UniFECAF. “Com isso, a instituição demonstra que, independentemente da modalidade de ensino, a centralidade no estudante vai além de uma diretriz pedagógica, torna-se uma prática cotidiana, especialmente em eventos e atividades acadêmicas", Marcel complementa.

A UniFECAF tem promovido lives e eventos on-line como forma de ampliar o acesso às atividades acadêmicas para estudantes dos cursos presenciais e a distância. A iniciativa integra as ações da instituição voltadas à adaptação dos processos educacionais às mudanças no ensino superior, com foco na ampliação dos canais de aprendizagem e interação.