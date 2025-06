Moraes nega recurso de Carla Zambelli contra execução da condenação

Crueldade Há 10 horas Justiça condena mãe e padrasto por espancar e matar menino de 3 anos por chorar durante troca de fraldas em Taquari Denúncia do MP diz que homem teria ficado irritado com o choro e agrediu o menino com um tapa na cabeça. Depois, jogou a criança contra a parede.