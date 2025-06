Fernando Sodré assume direção-geral da Secretaria de Turismo do RS

O delegado aposentado Fernando Sodré foi nomeado diretor-geral da Secretaria do Turismo do Rio Grande do Sul (Setur). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado na quinta-feira, 12 de junho. Ex-chefe da Polícia Civil, Sodré terá agora uma função administrativa, com foco na promoção do Rio Grande do Sul como um destino turístico seguro e atrativo.

A escolha, segundo a Setur, levou em consideração o perfil técnico de Sodré, sua ampla experiência em liderança e o conhecimento consolidado da máquina pública. Um dos principais desafios do novo diretor será a coordenação do projeto “Turismo Seguro”, que visa integrar ações de segurança pública com estratégias de desenvolvimento e divulgação turística, fortalecendo a confiança de visitantes e investidores no Estado.

A expectativa da Secretaria é que sua atuação contribua diretamente para tornar o turismo gaúcho mais estruturado e seguro, especialmente em um momento em que o setor busca se recuperar dos impactos recentes causados pelas enchentes e pela instabilidade climática no Estado.