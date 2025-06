Governo entrega, no Hospital de Alvorada, primeiros dez leitos da Operação Inverno Gaúcho com Saúde

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou no Hospital de Alvorada os primeiros dez leitos da Operação Inverno Gaúcho com Saúde, nesta sexta-feira (13/6). Com investimento de R$ 178,8 mil, os novos leitos vão reforçar o atendimento à população do município durante os meses de inverno, evitando a sobrecarga nos serviços de emergência.

Dos dez leitos, cinco fazem parte da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e são destinados a pacientes adultos com síndrome respiratória aguda grave. Os outros cinco são leitos pediátricos (de zero a 18 anos) para pacientes que necessitam de suporte ventilatório pulmonar. O hospital também conta com dez leitos na UTI pediátrica.

A meta do Estado é de que sejam abertos, conforme a necessidade, até 400 novos leitos no RS com os R$ 133,1 milhões investidos para reforçar e qualificar o atendimento nos hospitais e na atenção básica durante o inverno.

A diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada (DGAE), Lisiane Fagundes, ressaltou a rapidez para a abertura dos novos leitos. Entre o contato do hospital pedindo o apoio da SES – na noite de segunda-feira (9/6) – e a entrega foram menos de quatro dias.

“Nas próximas semanas, abriremos novos leitos e chegaremos a 400 para atender a população”, disse Lisiane, que representou a secretária da Saúde, Arita Bergmann, na cerimônia.

Vacinação

“A abertura de leitos para cuidar de quem está doente é fundamental, mas o nosso maior recurso para proteger a populaçãocontra a influenza é a vacina”, ressaltou a diretora do DGAE. “O ideal é que as pessoas não precisem chegar ao ponto de utilizar os leitos.”

“Estamos buscando vacinar cada vez mais, abrindo quatro Unidades Básicas de Saúde nos finais de semanas e em horários estendidos”, ressaltou o prefeito de Alvorada, Douglas Martello. Segundo ele, a meta do município é vacinar 40 mil pessoas.