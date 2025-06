Cepon inicia exames com equipamentos que oferecem mais conforto a pacientes com câncer de bexiga

Foto: Divulgação / Cepon

O Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), unidade do Governo do Estado, acaba de dar mais um passo importante no cuidado humanizado aos pacientes: nesta semana, foram realizados os primeiros exames com os novos cistoscópios flexíveis — equipamentos de alta tecnologia usados principalmente no acompanhamento de casos de câncer de bexiga. De janeiro a maio de 2025, a unidade já realizou 394 atendimentos a pacientes com a doença. Com os novos equipamentos, a expectativa é triplicar o número de exames.

Os novos aparelhos oferecem vantagens significativas. Diferente do modelo rígido, o cistoscópio flexível é maleável e permite maior mobilidade na ponta, possibilitando ao médico visualizar diferentes ângulos do trato urinário com mais precisão e menos desconforto para o paciente. “O exame agora é menos doloroso, mais rápido e, o melhor: não exige sedação nem encaminhamento ao centro cirúrgico, podendo ser realizado na própria unidade de endoscopia”, explica o urologista do Cepon, Rodrigo Lolli.

Além do câncer de bexiga, o equipamento pode ser utilizado em outras investigações do trato urinário. No entanto, é especialmente relevante para pacientes em acompanhamento pré e pós-operatório, que precisam realizar o procedimento de forma recorrente como parte da vigilância da doença. “Poucos hospitais da Região Sul do Brasil contam com esse tipo de tecnologia. Ter esse equipamento no Cepon representa um salto de qualidade no cuidado com nossos pacientes”, destaca Lolli.

Foto: Reprodução/Secom SC

A aquisição foi possível por meio de um esforço conjunto do setor de Urologia, da Direção, e da Associação de Voluntários do Cepon (AVOC), que viabilizou o orçamento necessário para a compra de dois cistoscópios e um processador de imagem, totalizando aproximadamente R$ 100 mil. “Nosso trabalho é sempre voltado para a humanização do ambiente hospitalar. No caso específico de aquisição de equipamentos, procuramos proporcionar mais conforto aos pacientes, que são atendidos com equipamentos mais modernos” declara o presidente da AVOC, Mario Honorato.

O Cepom é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), sob gestão da Fahece. É referência em Santa Catarina no tratamento de pacientes com câncer, sendo reconhecido também como Centro de Referência da Organização Mundial da Saúde para Medicina Paliativa no Brasil.

Fonte: Assessoria de Comunicação do Cepon / Michelle Valle