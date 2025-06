Rotatória em Aparecida (SP) recebe nome do jogador Márcio Heleno Henrique

Publicada na edição doDiário Oficial da Uniãodesta sexta-feira (13), a Lei 15.149 estabelece que a rotatória localizada na rodovia BR-488, em Aparecida (SP), será denominada Márcio Heleno Henrique, atleta que se destacou jogando futebol no município.

A nova lei é originada de projeto da Câmara dos Deputados ( PL 2.310/2021 ). De autoria da deputada Renata Abreu (Podemos-SP), o texto foi aprovado no Senado no ano passado com parecer favorável do senador Lucas Barreto (PSD-AP).

Nascido em Recreio (MG) em 24 de março de 1955, Márcio Heleno Henrique foi um jogador que marcou a história do esporte na cidade de Aparecida. Segundo o relator, desde jovem, demonstrou talento e atraiu a atenção de clubes e torcedores.

Em 1982, consagrou-se como o maior artilheiro do Brasil pelo Aparecida Esporte Clube, à frente de grandes jogadores de futebol como Zico, Sócrates e Roberto Dinamite. Tal feito, segundo a deputada, proporcionou orgulho à cidade, "elevando o nome do clube e de Aparecida aos holofotes do esporte nacional".

Ainda de acordo com a deputada, Márcio Heleno é lembrado pelo profissionalismo e pelo amor ao esporte, características que inspiraram gerações de atletas e fãs. Ele morreu em Aparecida em 23 de setembro de 2014.

A BR-488 é a principal rodovia de acesso ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, maior centro de peregrinação católica no Brasil.