Estação Inverno: Governo do Estado lança terceira edição do projeto para impulsionar o turismo e a economia durante os meses mais frios do ano

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / SECOM

O Governo de Santa Catarina se prepara para lançar a terceira edição da Estação Inverno, uma iniciativa estratégica para valorizar o turismo durante todo o ano e movimentar a economia catarinense nos meses mais frios. O lançamento oficial está agendado para o dia 28 de junho.



A Estação Inverno 2025 visa fortalecer o posicionamento de Santa Catarina como um dos principais destinos de inverno do Brasil. O programa promove roteiros que abrangem desde as cidades serranas, conhecidas por suas paisagens e baixas temperaturas, até o Litoral, com sua gastronomia e cultura.



O governador Jorginho Mello ressaltou a importância da iniciativa. “Esta é a nossa terceira edição da Estação Inverno e tem sido um sucesso. Santa Catarina tem atrações pro ano inteiro e a mobilização do Estado não pode ser só no verão. É por isso que investimos em infraestrutura em todo o estado, nossa Segurança Pública é presente em todas as regiões e nosso povo está sempre de braços abertos pra receber todo mundo bem, no verão ou no inverno”, destacou.

Integração e Segurança para uma experiência completa

Foto: Reprodução/Secom SC

Além da divulgação turística, a Estação Inverno integra diversos órgãos, incluindo as Forças de Segurança Pública e infraestrutura. O objetivo é garantir que tanto moradores quanto visitantes possam circular com tranquilidade e aproveitar a temporada em segurança.

A movimentação turística já é evidente. A 35ª edição da Festa Nacional do Pinhão, em Lages, que começou em 6 de junho, já registrou mais de 30 mil visitantes nos dois primeiros dias, de acordo com a Polícia Militar. O Governo do Estado espera que esta terceira edição do programa impulsione ainda mais a cadeia econômica do turismo nos próximos meses, consolidando Santa Catarina como referência nacional também no frio.

Potencial comprovado e perspectivas otimistas

Foto: Reprodução/Secom SC

A secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, destacou o potencial catarinense. “Vivemos em um estado com diversas vocações turísticas, da gastronomia à cultura forte. Para diminuir a sazonalidade e divulgar nossas regiões de forma assertiva, a Secretaria de Turismo planeja e divulga as ações por estações. Nosso governador quer que Santa Catarina esteja o ano inteiro no calendário de opções turísticas. O inverno catarinense tem um charme a mais com suas belezas naturais, e já tivemos neve na Serra antes mesmo do inverno. A Estação Inverno 2025 será um sucesso em todos os sentidos”, ressaltou.

Dados de pesquisa confirmam o crescimento do turismo. A Temporada de Inverno na Serra Catarinense 2024, da Fecomércio SC, apontou aumento no número de visitantes, no gasto médio por turista (R$ 2.673), e maior interesse por ecoturismo, enoturismo e gastronomia regional.

Foto: Reprodução/Secom SC

Projeções da ForwardKeys, via Amadeus, indicam um fluxo intenso de visitantes para a temporada de inverno de 2025 em Santa Catarina. São 564.324 buscas internacionais e 2.466.245 buscas nacionais para o período. O Chile lidera as buscas internacionais (90.387 registros), seguido pelos EUA (87.527) e Portugal (68.809). O crescente interesse da Europa, especialmente de Portugal e Itália (com o voo direto com a TAP), e o potencial do Panamá (do voo direto com a Copa Airlines), sinalizam oportunidades para intensificar as campanhas promocionais da estação.