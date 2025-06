Comércio paulista fechou 3 mil vagas em março, diz FecomércioSP

O saldo de empregos no comércio no estado de São Paulo registrou déficit no mês de março, com a diminuição de 3.313 vagas de trabalho, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (11) pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Foram contabilizadas 149.357 demissões e 146.044 admissões , resultado influenciado principalmente pelo desempenho do varejo. No mesmo mês de 2024, o setor havia registrado superávit de 8.447 vagas.

“A queda no consumo, os juros elevados, o aumento na inadimplência e a menor confiança em relação à economia foram os principais fatores que influenciaram esse resultado”, destacou a FecomércioSP.

Segundo a federação, o mercado de trabalho pode estar antecipando uma desaceleração econômica , ainda que os dados do Produto Interno Bruto (PIB) e das vendas não reflitam esse movimento.

“Caso os próximos meses confirmem a tendência negativa observada até aqui, os impactos poderão se estender ao emprego, à renda e à atuação do comércio e dos serviços como um todo”, analisa em nota.

Alta nos serviços

Já o setor de serviços fechou o mês de março com superávit de 20.301 postos de trabalho . No mesmo mês de 2024, o resultado havia sido um superávit de 45.385 vagas.

Segundo a FecomercioSP, setores como saúde; informação e comunicação; e especialmente, transporte, armazenagem e correio, ganharam tração em março , “indicando a continuidade das tendências estruturais, como demanda logística, digitalização e serviços essenciais, e ajudando a compensar a perda de fôlego em áreas mais cíclicas”.