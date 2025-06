Bittar defende secretário de Educação do Acre e critica órgãos de controle

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), o senador Márcio Bittar (União-AC) defendeu a permanência de Aberson Carvalho no cargo de secretário de Educação do Acre. A manifestação ocorreu após questionamentos sobre a estrutura de uma escola da rede pública do estado que funciona de forma improvisada, mostrada em reportagem da Rede Globo no domingo (8). Com a repercussão, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) determinou o afastamento cautelar do secretário por 30 dias. O senador afirmou que os órgãos de controle estão desconsiderando as dificuldades enfrentadas por comunidades isoladas da Amazônia.

— O Tribunal de Contas do estado não foi eleito para administrar o estado. Eu estou aqui para apoiar a decisão do governo do estado de não retirar o secretário de Educação, porque, se for para tirar secretário de Educação da Amazônia brasileira por as escolas da área rural não terem água encanada, quem sobra?! Qual é o município, nos estados da Amazônia, em que as escolas da área rural funcionam num sonho que não existe?!

Bittar afirmou que a realidade da região exige soluções que muitas vezes não seguem os padrões do restante do país. O senador disse que limitações de acesso, transporte e infraestrutura não podem ser tratadas como negligência administrativa, e que a resposta a essas condições deve considerar as particularidades locais.

— O único episódio positivo nisso é para o Brasil, ou para uma parte do Brasil, olhar mais uma vez para a Amazônia e ver que aquele romantismo de que as pessoas vivem no interior da Amazônia todo mundo bem é uma brincadeira de mau gosto!