Bagattoli quer explicações do Banco da Amazônia sobre gastos com consultorias

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), o senador Jaime Bagattoli (PL-RO) informou que pedirá à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) depoimento do presidente do Banco da Amazônia (Basa), Luiz Cláudio Moreira Lessa, para falar sobre gastos do banco com consultorias.

De acordo com o senador, houve gastos de R$ 183 milhões em 2023 pelo banco em consultorias. Bagattoli também disse que o Basa aplicou R$ 40 milhões no Banco Master, cuja venda ao BRB enfrenta empecilhos legais.

— Nós precisamos de uma explicação do senhor Luiz Cláudio Lessa, que é o presidente do Basa, e todos nós sabemos da grande importância que o Basa tem na Região Norte, principalmente nos sete estados da Amazônia Legal.

Assentamentos

O senador também alertou para a situação dos produtores rurais de Rondônia. Segundo ele, o governo demarca reservas indígenas onde já há assentamentos do Incra.

— Precisamos encontrar um mecanismo para nós resolvermos o problema desses assentamentos, o problema dessas 11 reservas que foram decretadas, e para isso eu não encontro outro mecanismo a não ser o de trocarmos essas reservas com outras áreas, que são áreas devolutas da União que nós temos lá no estado de Rondônia.