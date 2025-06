CE volta a debater o Plano Nacional de Educação na quinta

Senado Federal Há 56 minutos Projeto confere à cidade de Aquiraz o título de Capital Nacional da Renda de Bilro A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (10) o projeto de lei que confere ao município de Aquiraz, no Ceará, o título de Ca...

Senado Federal Há 1 hora Bittar defende secretário de Educação do Acre e critica órgãos de controle Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), o senador Márcio Bittar (União-AC) defendeu a permanência de Aberson Carvalho no cargo de sec...