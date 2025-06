Kajuru critica baixa vacinação contra gripe e alerta para avanço do negacionismo

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) lamentou, em pronunciamento nesta terça-feira (10), o avanço do surto de influenza no país e alertou para o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda. Segundo ele, o boletim InfoGripe da Fiocruz aponta situação de alerta em 15 estados e no Distrito Federal.

— Há de se lamentar, sobretudo, a baixa cobertura vacinal, em torno de 35%. Apesar da ação efetiva do Poder público, é justo lembrar que, por causa do aumento da circulação de vírus respiratórios no país, o Ministério da Saúde, este ano, antecipou, para o mês de março, o início da campanha de vacinação contra a gripe; contudo, a baixa adesão tem lotado unidades básicas em saúde e clínicas, em boa parte do país, em consequência do surto de gripe, especialmente da influenza tipo A— disse.

O senadorcriticou a resistência de parte da população em se vacinar e atribuiu essa atitude ao negacionismo, que, segundo ele, ganhou força entre 2016 e 2022. Kajuru explicou o conceito de negacionismo usando definição da Academia Brasileira de Letras (ABL), relacionando-o à recusa em aceitar fatos científicos, como a eficácia das vacinas. Ele defendeu ações de combate ao negacionismo por meio da educação, da comunicação e de políticas públicas.

—Vacinar é preciso; combater o negacionismo é necessário, para evitar que ele siga ceifando vidas num país em que vacinar desde cedo as crianças faz parte da cultura de seu povo, que alguns tentaram destroçar — em vão, felizmente. Recentemente, por causa do avanço vacinal em 2023 e 2024, o Brasil retomou a certificação internacional de país livre de sarampo, que ressurgiu em 2019, diante da queda da cobertura vacinal, incentivada pelo movimento negacionista. Agora, voltamos a ficar livres desta doença infecciosa, com alto grau de contágio, que vem apresentando surtos em países desenvolvidos como Canadá e Estados Unidos— declarou.