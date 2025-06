Beto Faro destaca viagem de Lula à França

— A visita de Estado à França foi a expressão de uma diplomacia ativa, que busca alianças a partir de valores compartilhados, uma diplomacia voltada ao futuro, comprometida com a transição ecológica, a justiça social e o desenvolvimento sustentável.

De acordo com Faro, durante a viagem, o presidente Lula defendeu o desenvolvimento sustentável, o respeito ao meio ambiente, o multilateralismo, a valorização da educação e da cultura e o acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

— Tais aportes não apenas representam uma demonstração de confiança na estabilidade institucional e no potencial do nosso país, como também configuram oportunidades concretas para a geração de empregos, inovação e desenvolvimento social.

Faro disse que da visita resultou o anúncio, pelo empresariado francês, de investimentos da ordem de R$ 100 bilhões no Brasil, ao longo dos próximos cinco anos, em áreas como energia, infraestrutura, tecnologia, meio ambiente, segurança e cultura.

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), o senador Beto Faro (PT-PA) defendeu a importância para o Brasil da recente visita oficial à França do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o senador, a viagem foi um marco diplomático que reafirma o protagonismo internacional brasileiro.

