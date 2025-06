Paim alerta para crescimento da violência e desigualdade no mundo

—Que mundo é esse onde apenas uma parcela pequena da população tem acesso a benefícios básicos como saúde, alimentação, moradia e, eu acrescento aqui, trabalho digno. Nem vou falar de condições de vida decente, nem vou falar aqui da insegurança, da morte permanente, pelos conflitos em países onde, aparentemente, não tem guerra. Podemos olhar aqui agora o Brasil mesmo e os Estados Unidos, por exemplo, com os conflitos que estão acontecendo lá agora— declarou.

Paim chamou a atenção para o avanço da fome no mundo. Segundo ele, mais de 800 milhões de pessoas passam fome e que a insegurança alimentar afeta 2,3 bilhões de pessoas e apontou as guerras como um dos principais fatores. O senador questionou o modelo de sociedade atual, em que poucos têm acesso a direitos básicos.

—Em várias partes do planeta, vidas são ceifadas em disputas pela posse da água. Esses conflitos geram milhões de refugiados e imigrantes, não apenas em razão da violência, mas também devido a crises ambientais como enchentes e secas. Destacam-se regiões que não tem como não citar. Poderíamos citar aqui uma dúzia de países africanos, poderíamos falar da Caxemira, disputada por Índia e Paquistão— afirmou.

O senador Paulo Paim (PT-RS) criticou, em pronunciamento nesta terça-feira (10), a escalada de conflitos armados no mundo e o impacto direto sobre populações vulneráveis. Segundo ele, mais de 50 guerras estão em andamento, com causas que vão de disputas territoriais a interesses econômicos. O parlamentar destacou a luta por recursos naturais, como a água, e mencionou regiões em conflito, incluindo Gaza, Ucrânia, Síria e partes da África.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Senado Federal Há 7 minutos Aprovado novo embaixador do Brasil na Guiné-Bissau Foi aprovada nesta terça-feira (10), pelo Senado, a indicação do diplomata Pablo Duarte Cardoso para o cargo de embaixador do Brasil na Guiné-Bissa...

Senado Federal Há 7 minutos Debatedores cobram valorização da agricultura familiar na COP 30 A COP 30 deve prestar atenção no apoio das cooperativas à agricultura familiar no enfrentamento da crise climática, concluíram os debatedores ouvid...

Senado Federal Há 7 minutos Davi recebe prefeitos para tratar de regulamentação da reforma tributária O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, registrou nesta terça-feira (10), em Plenário, a presença de representantes da Frente Nacional de Prefeita...

Senado Federal Há 22 minutos Kajuru critica baixa vacinação contra gripe e alerta para avanço do negacionismo O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) lamentou, em pronunciamento nesta terça-feira (10), o avanço do surto de influenza no país e alertou para o aumento...