Projeto sobre alerta a vítimas de violência segue para arquivo

A Comissão de Segurança Pública (CSP) votou nesta terça-feira (10), em decisão terminativa, pela prejudicialidade do projeto que permite que vítimas de violência sejam alertadas pelo celular caso o limite de distância fixado seja desobedecido pelo agressor monitorado por tornozeleira eletrônica.

