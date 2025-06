Petróleo na Margem Equatorial será tema de audiência da CDR no Maranhão

Os senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) vão a São Luís (MA) para debater os impactos e as repercussões da exploração de gás e petróleo na Margem Equatorial brasileira, com ênfase no estado do Maranhão. A diligência externa ( REQ 18/2025 - CDR ), solicitada pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), foi aprovada na reunião da CDR desta terça-feira (10) com apoio da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).

Segundo Dorinha, a audiência será na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com hora e data a serem definidas futuramente, e contará com a participação de entidades empresariais, parlamentares, prefeitos e autoridades do governo do estado.

Mineração

Os senadores também vão discutir, em audiência pública no Senado, o panorama geral da atuação do governo brasileiro no fomento aos projetos estratégicos de mineração no país. O debate ainda será agendado pela comissão.

— Nosso propósito é discutir o panorama da mineração, as ações previstas para o setor e a realização dos estudos necessários no país em relação à mineração. Esse é o nosso objetivo de discutir e inclusive discutir os programas desenvolvidos e o financiamento dessa área — explicou Dorinha, que pediu o debate ( REQ 20/2025 - CDR ).