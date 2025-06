Santa Catarina segue batendo recordes de cirurgias e ultrapassa a marca de 900 mil procedimentos

Foto: Leo Munhoz/SecomGOVSC

O Governo do Estado chegou à marca de 940 mil cirurgias realizadas do início de 2023 até 09 de junho de 2025. Somente de procedimentos eletivos foram em torno de 600 mil, sendo 357.437 com internação e 232.221 oftalmológicos ambulatoriais (até abril 2025). Para garantir os procedimentos eletivos nos hospitais filantrópicos e municipais, em 2024, o Governo do Estado investiu cerca de R$ 585 milhões.

Os números mostram que com organização, estratégias e investimentos, é possível fazer mais e melhor. O Governo do Estado tem avançado para diminuir o sofrimento das pessoas. As iniciativas como melhorar a infraestrutura dos hospitais, que há décadas não recebiam uma grande reforma, a criação da Tabela Catarinense e a habilitação estadual de especialidades de alta complexidade têm impactado diretamente no número de cirurgias realizadas nos últimos anos.

“A gente está passando a saúde a limpo, tivemos coragem de fazer o que nunca foi feito, inclusive, o que muitas vezes não aparece, mas que é essencial. Um exemplo são as caldeiras para o aquecimento a gás nos nossos hospitais, isso era muito perigoso, tinha o risco de explosão e nós mudamos tudo. Queremos, cada vez mais, levar dignidade para as pessoas”, ressalta o governador Jorginho Mello.

São milhares de catarinenses que estão melhorando sua qualidade de vida, a exemplo do morador de São José, Valmir Nascimento, que realizou uma cirurgia de hérnia este ano. “Agora a fila está andando, eu fiz o pedido em agosto do ano passado e já fiz a cirurgia em fevereiro, o atendimento foi muito bom e eu voltei a vida normal. Agradeço ao governador Jorginho que está cuidando da nossa saúde”, lembra.

Em 2024 foram realizados 268.311 procedimentos eletivos, 199.724 em 2023, e 169.398 no ano de 2022. Para se ter uma ideia, de janeiro a maio de 2025, foram realizadas 69.587 mil cirurgias eletivas com internação, um número 100% maior do que o mesmo período de 2022, quando foram 34.634 mil procedimentos.

“Importante destacar que quando assumimos o Governo tínhamos 105.340 mil pessoas aguardando para fazer um procedimento eletivo e mais 117 mil aguardando uma consulta cirúrgica. Nós sabemos que a demanda para procedimentos eletivos sempre vai existir, por isso que estamos investindo para diminuir o tempo de espera para que o paciente não precise aguardar anos como estava acontecendo, queremos garantir um tempo digno”, ressalta o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

