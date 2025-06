Secretário visita Hospital de Trombudo Central e reforça compromisso com a saúde no Alto Vale

Foto: Victoria Lopes /SES

Na tarde de sábado, 7, o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, realizou uma visita ao Hospital de Trombudo Central, reafirmando o compromisso do Governo de Santa Catarina com a qualificação contínua da saúde em todas as regiões. Durante a agenda, o gestor dialogou com a direção e o corpo clínico da unidade, que integra a rede da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

“O governador Jorginho Mello sempre nos orienta a conhecer as estruturas hospitalares e demais serviços de saúde em todas as regiões de Santa Catarina, e estamos cumprindo essa determinação. Fiquei muito satisfeito com o que vimos aqui: um hospital com ocupação alta, que atende a população do Alto Vale e que contribui bastante para a rede de atenção à saúde. Dessa forma, conseguimos focar em utilizar toda a capacidade dos hospitais e oferecer um atendimento cada vez melhor para a nossa população”, destacou o secretário.

Entre os principais temas discutidos durante o encontro estiveram a ampliação da estrutura física, o plano diretor e os cuidados paliativos, iniciativas que visam qualificar ainda mais o serviço prestado, com foco na eficiência, segurança e acolhimento.

Para o diretor do hospital, Ronald Klug, a visita foi uma oportunidade valiosa para apresentar o trabalho realizado e buscar apoio para novos avanços. “Somos um hospital do interior, e a maioria não apresenta a ocupação de leitos que temos. A presença do secretário é importante para que ele conheça de perto o que realizamos. Quando ele vê o trabalho diretamente, isso abre caminhos para melhores condições e novos investimentos na nossa unidade”, afirmou.

O Hospital de Trombudo Central, entidade sem fins lucrativos, é reconhecido pela atuação no atendimento a pacientes sob cuidados prolongados, sendo referência em reabilitação. Atualmente, conta com 68 leitos e oferece serviços de clínica geral, diagnóstico por imagem, exames laboratoriais e atendimento de urgência e emergência, funcionando 24 horas por dia.

