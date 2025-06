União Frederiquense segue sem vencer no Gauchão A2 2025

Próxima rodada do Gauchão A2 2025 ocorrerá no meio desta semana, no entanto, o União Frederiquense folgará (Arte: Divulgação | FGF)

Jogando diante de sua torcida, o União Frederiquense não conseguiu superar o Lajeadense. O duelo disputado na tarde de domingo (8/6) terminou empatado em 0 a 0.

Em cinco rodadas, o Leão da Colina acumula quatro empates e uma derrota. O time ocupa a 13ª posição e está a dois pontos do G8 da competição.

A próxima rodada do Gauchão A2 2025 ocorrerá no meio desta semana, no entanto, o União Frederiquense folgará. A equipe voltará a campo no dia 15 de junho, quando enfrentará o Santa Cruz.

