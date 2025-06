Pedetista anuncia investimento de R$ 200 mil no estádio municipal de Coronel Bicaco

Durante o grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (2/6), o vereador João Marques Brasil (PDT) anunciou que o deputado federal Afonso Motta (PDT-RS) encaminhou emenda no valor de R$ 200 mil para Coronel Bicaco.

Conforme o edil, o recurso financeiro será aplicado no estádio municipal. Entre as obras previstas, estão a construção da nova copa, de banheiros novos e melhorias nos vestiários.

João Marques Brasil lembrou que os últimos investimentos significativos no espaço público foram realizados na gestão do ex-prefeito Roberto Zanela.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.