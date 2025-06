Gripe: São Paulo inicia vacinação em estações e terminais na segunda

Saúde Há 2 horas Secretário de Estado participa de assembleia geral para debater demandas da saúde no Alto Vale do Itajaí Fotos: Divulgação / SESO secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, participou neste sábado, 7, da Assembleia Geral da União de Câmaras e Verea...

HCI Câncer Infantil Há 23 horas Presidente do HCI confirma construção do Hospital do Câncer Infantil em entrevista à Rádio Província Agora, o projeto entra na fase de trâmites legais e será inserido no sistema oficial do governo federal, passo necessário para garantir a liberação dos recursos que viabilizarão o início das obras.