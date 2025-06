Secretário de Estado participa de assembleia geral para debater demandas da saúde no Alto Vale do Itajaí

Fotos: Divulgação / SES

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, participou neste sábado, 7, da Assembleia Geral da União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí (UCAVI), realizada no município de Aurora. Durante o encontro, o gestor ouviu as principais demandas da saúde na região e apresentou as iniciativas do Governo de Santa Catarina para o fortalecimento da rede assistencial.

“Apresentamos as ações voltadas aos desafios da saúde no Alto Vale. Tivemos a satisfação de demonstrar tudo o que o governo Jorginho Mello vem realizando desde 2023, como a expansão da rede de saúde e o aumento das cirurgias eletivas. Destacamos também o apoio que o Estado tem prestado aos 28 municípios da região, bem como a Santa Catarina, por meio de nossas ações”, destacou o secretário.

Na ocasião, os vereadores esclareceram dúvidas, apresentaram sugestões e fizeram apontamentos. Segundo Demarchi, todas as contribuições – elogios, críticas e sugestões – serão levadas em conta para aprimorar os serviços oferecidos à população, com atenção especial aos municípios do Alto Vale.

A Assembleia reuniu prefeitos, vice-prefeitos, deputados, secretários estaduais, vereadores e servidores das cidades que integram a UCAVI. Para o presidente da entidade, Valdemar Schaefer, o diálogo direto com o governo fortalece a atuação do Legislativo Municipal.

Foto: Reprodução/Secom SC

“A presença do secretário é fundamental. Ele veio conhecer de perto as demandas da nossa região. Hoje, a UCAVI tem 265 vereadores, todos trazendo as necessidades de seus municípios. Ficamos muito satisfeitos com a autorização do governador para a participação do Diogo. Desta forma, conseguimos ter maior conhecimento do andamento do trabalho do Estado”, destacou o representante.

O evento reafirmou o compromisso do Governo de Santa Catarina com a saúde regional. “Essa reunião é essencial não só para o nosso município, mas para toda a região. Agradecemos ao secretário Diogo e ao governador Jorginho Mello pelo excelente trabalho. Estamos vendo resultados concretos. Quando as pessoas certas estão nos lugares certos, as coisas funcionam, e é isso que está acontecendo com a saúde catarinense”, avaliou o prefeito de Aurora, Lila Zandonai.

Investimentos da saúde na região

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) mantém apoio financeiro contínuo a 16 unidades hospitalares do Alto Vale do Itajaí, por meio de programas como o de Valorização dos Hospitais e a Tabela Catarinense. A região também é contemplada com recursos de Consórcios Intermunicipais.

Entre as ações de destaque da SES na região está a modernização do sistema de aquecimento de água do Hospital Dr. Waldomiro Colautti, em Ibirama. A estrutura recebeu quatro novos aquecedores de passagem, controladores de temperatura digitais, bombas de circulação e uma central de gás GLP.

No ano passado, o Estado também firmou um convênio de R$ 10 milhões com o Hospital Regional do Alto Vale, em Rio do Sul, para a aquisição de um acelerador linear, equipamento que permitirá a ampliação dos atendimentos oncológicos na região.

Além disso, os municípios de Ibirama, Ituporanga, Taió, Rio do Sul e Witmarsum foram contemplados com ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), incluindo Unidades de Suporte Básico (USB) e Unidades de Suporte Avançado (USA), reforçando a capacidade de resposta em situações de emergência.

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Nos siga no Instagram @saude.sc